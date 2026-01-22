Trenitalia Regionale: lavori sulla Torino-Ciriè-Germagnano, attivato servizio bus sostitutivo

Modifiche alla circolazione per lavori infrastrutturali programmati da sabato 24 gennaio a lunedì 23 febbraio sulla linea Torino Rebaudengo– Ciriè - Germagnano.

Per dotare la rete della possibilità di circolazione dei treni a doppio senso di marcia e per rinnovare i sistemi di gestione della circolazione, in accordo con Regione Piemonte, la circolazione ferroviaria sarà interrotta in due fasi per limitare al minimo il disagio per i viaggiatori.

In un primo periodo, da sabato 24 gennaio a martedì 3 febbraio, la circolazione sarà interrotta da Torino Rebaudengo a Germagnano, da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio da Torino Aeroporto a Germagnano.

Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta per garantire la continuità del servizio con servizio bus:

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura dal 24 gennaio al 3 febbraio;

i treni della SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la corsa a Torino Aeroporto dal 4 al 23 febbraio. Nello stesso periodo la linea SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti) inizia e termina la corsa a Torino Stura. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Questi interventi rappresentano il via della seconda fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Torino Rebaudengo – Ciriè – Germagnano.

Sull’intera linea Torino Rebaudengo-Ceres, Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana ed SCR hanno investito oltre 80 milioni di euro finanziati con fondi PNRR con l’obiettivo di ammodernare e potenziare la linea, innalzare gli standard di circolazione e riaprire al traffico passeggeri la tratta Germagnano a Ceres.

I lavori coordinati da RFI si suddivideranno in due sottofasi, al fine di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori: il primo periodo richiederà l’interruzione della circolazione da Torino Rebaudengo a Germagnano dal 24 gennaio al 3 febbraio, mentre da mercoledì 4 febbraio, e fino al 22 febbraio, la circolazione sarà interrotta da Torino Aeroporto a Germagnano.

Durante la chiusura della linea, SCR, società di Committenza della Regione Piemonte provvederà all’attrezzaggio della linea alla banalizzazione, ovvero consentire la circolazione dei treni a doppio senso di marcia.