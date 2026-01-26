Progetto "Eporedia": rafforzati i controlli alla stazione e al Movicentro di Ivrea

Questo pomeriggio, il Questore di Torino ha presentato il progetto “Eporedia”, volto al contrasto della criminalità diffusa a Ivrea. Come anche convenuto con il Sig. Prefetto di Torino, a decorrere da oggi, la Polizia di Stato potenzierà i servizi di intervento sul territorio della città di Ivrea (TO), finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente a rischio, in particolare nella zona gravitante intorno alla stazione ferroviaria e al Movicentro.

L’attività, in capo al personale del Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette, sarà supportata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, per un intervento più incisivo, rapido e specializzato, con il supporto di unità cinofile dell’UPGSP della Questura di Torino, nonché di personale della Polfer e della Polizia Locale.

Con la collaborazione della Polizia Municipale di Ivrea, verranno eseguiti controlli ai locali pubblici e ai luoghi di aggregazione, per il contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti fra le fasce giovanili e la verifica del rispetto delle autorizzazioni di polizia.