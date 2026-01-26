Sicurezza e disturbo della quiete pubblica, controlli a tappeto per due locali a Pozzo Strada

Un quartiere esasperato, residenti sul piede di guerra e una lunga serie di segnalazioni arrivate in Comune relative, in particolare, a due locali. Succede a Pozzo Strada, in particolare tra via Trecate e via Bardonecchia, dove negli ultimi mesi i cittadini hanno promosso raccolte firme per chiedere interventi contro degrado, rumori notturni e presunte irregolarità legate ad alcuni locali della zona.

Controlli a tappeto

Sul tema è intervenuto l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, facendo il punto sui controlli effettuati. "Recentemente - ha spiegato -, i due locali in questione sono stati sottoposti a verifiche approfondite". Risalendo alla scorsa estate, un controllo interforze ha portato a una sanzione di circa 4mila euro per somministrazione abusiva di alimenti e bevande e intrattenimenti non consentiti. In quell’occasione il presidente del circolo è stato deferito all’autorità giudiziaria, con conseguente sospensione dell’attività.

I provvedimenti

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, uno dei locali già attenzionati è stato sottoposto a sequestro giudiziario preventivo. Le forze dell’ordine hanno identificato 50 avventori e riscontrato irregolarità anche sul fronte del lavoro, con cinque lavoratori non regolarmente assunti e attività immediatamente sospesa.

Dopo l’intervento, parte degli stessi avventori si è spostata verso un altro locale della zona, che a sua volta è finito sotto sequestro giudiziario. Anche in questo caso, durante i controlli, sono state identificate altre 50 persone e contestati diversi reati, tra cui l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, oltre a gravi inadempienze legate alla sicurezza degli spazi.

Anche i minimarket

Parallelamente, l’attività di controllo si è estesa al commercio di vicinato: 13 minimarket sono stati ispezionati, con un totale di 18 sanzioni elevate. Interventi positivi secondo la consigliera della Lega, Elena Maccanti, che ha ricordato ancora una volta la strage di Crans Montana. "Sono azioni che faranno felici i residenti, che in passato avevano raccolto molte firme e chiesto interventi - così Maccanti -. La controprova arriva dai numeri: questi locali non hanno mai rispettato le regole ed è doveroso che si vada avanti così, punendo chi sgarra".