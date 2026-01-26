Ubriachi urinano sulle auto in sosta: "Perché non chiudere chi causa degrado?"

Ancora proteste da parte dei residenti della zona tra via Lessona e via Borgosesia, in Circoscrizione 4. Nel mirino un locale, al centro delle polemiche per episodi di disturbo della quiete pubblica che, secondo i cittadini, si ripetono ormai da tempo.

A denunciare la situazione è Carlo Morando, capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, che richiama una precedente interpellanza già presentata sul tema. “Il locale è spesso fonte di problemi per il vicinato”, afferma Morando, elencando una serie di criticità segnalate nel corso dei mesi: risse, presenza di spacciatori e assembramenti notturni. “Bisogna chiudere le attività che portano degrado” attacca un cittadino.

L’ultimo episodio risale alla scorsa notte, quando alcuni avventori in evidente stato di ebbrezza si sarebbero intrattenuti in strada fino a tarda ora, arrivando persino a urinare sulle vetture parcheggiate, suscitando la (comprensibile) indignazione dei residenti. Uno di loro ha anche girato un video per documentare la situazione.

“Il diritto alla quiete è sacrosanto e i cittadini devono poter dormire”, sottolinea Morando, che parla di una situazione ormai insostenibile. “La misura è colma. Solleciteró un intervento delle Forze dell’ordine, chiedendo maggiori controlli e provvedimenti concreti per ristabilire sicurezza nel quartiere”.