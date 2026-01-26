 / Politica

"Il futuro di Torino nord": appuntamento il 28 gennaio

Dibattito pubblico dedicato alle grandi sfide urbanistiche e sociali. Con i circoli Banfo e Risorgimento

Le grandi sfide urbanistiche, sociali e culturali che riguardano Barriera di Milano e la periferia Nord di Torino. Se ne parla mercoledì 28 gennaio alle 18 nella sede del Circolo Arci Risorgimento in via Poggio 16.

Il quartiere sarà perno di cambiamenti urbanistici e sociali, per questo la comunità che lo abita sente l’esigenza di confrontarsi riguardo alla vivibilità del quartiere, la qualità della vita, la sicurezza, la cura del territorio e dei servizi pubblici. Per questo è stato organizzato un incontro pubblico con l'assessora alla Transizione ecologica e digitale, politiche per l'ambiente, innovazione, mobilità e trasporti Chiara Foglietta, e ⁠la Segretaria del Pd della sesta Circoscrizione, Teresa Vercillo. Modera, per il Circolo Banfo, Rosario Riggio.

Torino nord, e in particolare il territorio della Circoscrizione 6, é al centro di interventi importanti di trasformazione che ne cambieranno il volto, dalla  Linea 2 della metropolitana, alle Piscine Sempione e all’Area ex Gondrand, dalla Manifattura Tabacchi al progetto Aurora Barriera su corso Palermo.

