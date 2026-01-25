Referendum sulla giustizia, il "Comitato Giustizia Sì” organizza un incontro pubblico

Il Partito Liberaldemocratico di Torino, insieme al “Comitato Giustizia Sì”, ha promosso un confronto pubblico sul referendum per la riforma della giustizia, che si terrà il 2 febbraio, alle ore 18:45, presso l’Hotel Diplomatic di via Cernaia 42 a Torino. Il partito ribadisce con chiarezza la propria scelta a favore del “sì”. «Abbiamo però scelto di proporre alla cittadinanza una serata di dibattito fra le nostre posizioni e quelle di chi sostiene il “no”, invece di presentare una conferenza monocorde sulle sole ragioni del “sì”», ha spiegato il segretario provinciale Francesco Aglieri Rinella, «siamo convinti che la buona politica non debba “parlarsi addosso” e darsi ragione da sola, ma spiegare le proprie posizioni attraverso il contraddittorio».

«Anche la scelta di collocare l’iniziativa nel mese di febbraio ha per noi un valore simbolico», ha aggiunto il segretario, «il 17 febbraio ricorrerà l’anniversario di Tangentopoli, un evento spartiacque che ha dato inizio a una lunga stagione di conflitto tra giustizia e politica. Il collasso del vecchio sistema politico ha alimentato infatti una contrapposizione fra poteri dello Stato, senza tuttavia produrre miglioramenti nella qualità della democrazia italiana. A oltre trent’anni di distanza noi riteniamo che un Paese maturo non possa e non debba vivere in questa logica dello scontro. Per uscire dall’impasse è necessaria un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. La politica deve riconoscere la degenerazione e la corruzione del vecchio sistema. La magistratura deve ormai ammettere che l’impeto investigativo di allora portò a scrivere pagine non sempre decorose, a errori e abusi. La riforma della giustizia è un passaggio necessario – fra l’altro – per chiudere questa “guerra dei trent’anni” e ricostruire un equilibrio fondato sullo Stato di diritto, sul rispetto reciproco delle istituzioni e su un confronto libero da condizionamenti ideologici».