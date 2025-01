In coda, accampati e al freddo per un permesso. In Corso Verona poco è cambiato: “Si deve fare di più, l’autunno è lontano” [FOTO E VIDEO]

"Le soluzioni si stanno affacciando - ha detto Giancarlo Anselmi, Uil Torino- Piemonte settore Immigrazioni - Chiederemo una collocazione diversa che non preveda un’attesa esterna e che si attui un processo codificato, rapido e veloce per la concessione dei permessi, di modo da garantire una situazione di legalità".

AVS: "Ufficio inadeguato"

“All'Ufficio Immigrazione di Torino continuiamo ad assistere ad una situazione intollerabile per le persone straniere che, in attesa di ottenere un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno, sono costrette a mettersi in fila per ore, nell'ultimo periodo addirittura di notte, affrontando il freddo e perdendo intere giornate di lavoro e, per i minori, di scuola”, dichiarano Marco Grimaldi, vicecapogruppo alla Camera di AVS e le consigliere regionali Ravinale, Cera e Marro, presenti al presidio convocato questa mattina da CGIL, CISL e UIL di fronte all’Ufficio Immigrazione di corso Verona a Torino.

"Un sistema più efficiente è necessario ed è possibile. L'Ufficio di corso Verona è inadeguato e inagibile e la situazione va risolta anche trovando al più presto una collocazione più idonea dell'Ufficio stesso, ma il problema sarà risolto solo quando i permessi potranno essere richiesti e rilasciati nei tempi previsti dalla legge, non solo quando le code verranno spostate al caldo”, hanno concluso gli esponenti della sinistra.

PD: "Condizioni vergognose"

“Abbiamo partecipato al presidio organizzato dai sindacati in corso Verona perché è giusto continuare a denunciare le vergognose condizioni a cui sono costrette donne, spesso coi bambini, uomini e anche anziani per poter avere documenti a cui hanno diritto - è il commento di Gianna Pentenero presidente gruppo consiliare PD Regione Piemonte, Nadia Conticelli consigliera regionale PD e Andrea Giorgis parlamentare PD - Bene i gazebo di Regione, Protezione civile e Comune, bene la distribuzione del tè caldo ma un paese civile garantisce l’attuazione delle proprie leggi in ben altro modo. Anche l’annunciato cambio dei luoghi degli uffici non risolverà il problema se non si interviene sulla procedura e se non si dotano gli uffici del personale e degli strumenti necessari".