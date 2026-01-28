Tradizione e turismo: 300mila euro per le eccellenze artigiane del Piemonte

Valorizzare le fiere e le manifestazioni dedicate all’artigianato tipico e tradizionale del Piemonte: è questo l’obiettivo dell’emendamento al bilancio di previsione presentato dal consigliere regionale M5S, Alberto Unia. La proposta prevede uno stanziamento di 100mila euro all’anno per tre anni, per un totale di 300mila euro, con l’obiettivo di sostenere un patrimonio culturale ed economico fondamentale per i territori, in particolare nelle aree montane e nelle vallate.

“Le fiere e le manifestazioni dedicate all’artigianato, come la Fiera dell’Artigianato Tipico delle Valli di Lanzo a Cantoira, rappresentano appuntamenti strategici per dare visibilità alle lavorazioni artigiane e rafforzare le attività locali - spiega Unia -. Supportare questi eventi significa non solo valorizzare le tradizioni, ma anche aumentare l’attrattiva turistica dei nostri territori”.

L’iniziativa si propone di sostenere concretamente amministrazioni locali, pro loco e associazioni impegnate quotidianamente nella promozione dell’artigianato, offrendo strumenti economici per organizzazione e promozione degli eventi. “Spero che la Giunta Cirio condivida questa necessità: è un segnale politico chiaro, ma anche un atto concreto a favore dei nostri territori e delle loro comunità”, conclude Unia.