Ospedale unico, Nicco risponde ai sindaci di Moncalieri e Nichelino: "Indietro non si torna"

“Da 10 anni continuano le stesse polemiche stucchevoli sul futuro ospedale dell’ASL TO5. Ora le polemiche, oltre che noiose, sono diventate anche inutili, perché l’iter è avviato e non si torna più indietro. Se ne facciano una ragione”: così si è espresso il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco commentando le polemiche sollevate in questi giorni da alcuni sindaci sulla costruzione del nuovo ospedale a Cambiano.

“Si contesta il fatto – riprende Nicco - che l’area di Cambiano recuperi l’80% di area compromessa ma occupa anche il 20% di area verde. Dato che invece l’area di Moncalieri avrebbe occupato il 100% di area agricola di pregio ed esondabile, bene ha fatto la Regione a scegliere l’area di Cambiano invece di quella di Moncalieri”.

I tempi dell’iter

Il Presidente Nicco, poi, ha voluto rasserenare sul rispetto delle scadenze previste da cronoprogramma. “Finora i tempi sono stati rispettati: è stato individuato il posto, si è proceduto con l’affidamento della progettazione, che è partita ed ora sono stati creati i rendering del progetto, il tutto nei tempi previsti. Questo mi fa ben sperare per il futuro, anche se per un progetto così imponente il ritardo per qualche contrattempo è sempre possibile, ma fino ad ora è un fatto che di ritardi non ce ne sono stati.

Stiamo parlando di una superficie sanitaria di 80.000 metri quadrati e disporrà di 543 posti letto, di cui 32 dedicati alla terapia intensiva, 7 sale operatorie standard, 2 sale dedicate alle emergenze e 1 sala ibrida, 63 ambulatori di base e specialistici, un parcheggio con 1.300 posti auto. Sono oltre 30 anni che questo territorio attende un vero nuovo ospedale.

Per 30 anni si è solo parlato, invece con questa amministrazione regionale si va avanti e non si torna indietro”.

Le opere viarie connesse

Anche per quello che concerne l’accessibilità il Presidente Nicco auspica che tutti le istituzioni lavorino in piena sinergia, facendo la propria parte: “Ovviamente, prima dell’entrata in funzione della nuova struttura sanitaria, dovrà essere affiancata una nuova viabilità. Perché l’accessibilità all’ospedale da Moncalieri è decisamente comoda, mentre si dovrà migliorare sia quella proveniente dal chierese, con il potenziamento della provinciale 122, sia quella dal carignanese e dal carmagnolese con la realizzazione della circonvallazione Villastellone – Santena, con sbocco in prossimità del nuovo ospedale.