Code corso Verona, Pd Torino all'attacco di Cirio: "Attenzione tardiva Regione"

Si alza il livello dello scontro politico sull'ufficio immigrazione di corso Verona, con il Partito Democratico Torino che difende il lavoro fatto sinora dal Comune e parla di "attenzione tardiva" da parte della Regione.

Il sopralluogo

Ieri il governatore Alberto Cirio ha effettuato un sopralluogo nella struttura di Regio Parco e poi ha incontrato il prefetto per affrontare il problema delle lunghe code di stranieri per prendere un appuntamento per le pratiche di rilascio, rinnovo o aggiornamento dei permessi di soggiorno.

"Comune attivo da due anni"

Il presidente si è impegnato a cercare nuovi spazi per il servizio, in attesa del trasferimento in autunno negli spazi individuati dalla Diocesi al Santo Volto, oltre ad offrire un "saltacoda". Proposte accolte con favore dal Pd, che però ricorda come la Città "chiede da almeno due anni al Governo nazionale di fornire alla Questura e alla Prefettura le risorse necessarie per risolvere il problema dell'inagibilità degli uffici".