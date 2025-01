Momenti di paura per l'incendio di una vettura nella notte a Ciriè. L'episodio si è verificato in via Vittorio Emanuele, all'angolo con piazza Loreto.

Numerose squadre dei Vigili del fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, con i volontari di San Maurizio, Nole ed una squadra giunta dalla centrale di Torino. Grazie al loro intervento, durato circa due ore, si è evitato l'incendio al tetto della chiesa vicina, in quanto le fiamme stavano lambendo l'edificio.