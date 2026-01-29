Nuovo teatro Matteotti, sette le offerte arrivate al Comune di Moncalieri

Un rendering di quello che sarà il rinnovato teatro Matteotti

Evidentemente si tratta di un 'boccone' che fa gola a molti. Sono sette, infatti, le offerte arrivate al Comune di Moncalieri per la gestione del rinnovato teatro Matteotti. Una bomboniera che sarà un contenitore di moltissimi eventi ed iniziative, come aveva spiegato nelle settimane scorse il sindaco Paolo Montagna.

Fine lavori prevista in primavera

La conclusione dei lavori (finanziati tramite i fondi Pnrr per un totale di circa 4,5 milioni di euro) è prevista in tarda primavera, così da consentire all'amministrazione di aver portato a termine l’indagine di mercato utile per ricevere i suggerimenti necessari in vista della riapertura del teatro. L’obiettivo adesso è di acquisire una stima economica ed un’ipotesi progettuale per arrivare in tempo rapidi a scegliere il futuro gestore della rinnovata struttura.

Tante opzioni in mano al Comune

Le opzioni in mano al Comune di Moncalieri sono diverse: la procedura negoziata, l'affidamento diretto oppure scegliere la coprogettazione. Di sicuro per il nuovo Matteotti c'è interesse, come hanno testimoniato le sette offerte pervenute.