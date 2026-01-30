Spaccate e furti a Mirafiori Sud: "Non arriveranno nuove telecamere"

Nessuna segnalazione formale di furti aggravati o spaccate nel 2025 e nessuna nuova telecamera prevista. È quanto emerge dalla risposta del Comune di Torino, per tramite dell’assessore Marco Porcedda, all’interpellanza presentata dal gruppo consiliare dei Moderati in Circoscrizione 2 sugli episodi di vandalismo e furti in via Plava, via Roveda e strade limitrofe.

L’interpellanza, firmata dal consigliere Alessandro Nucera, nasceva dalle preoccupazioni dei residenti e dei commercianti del quartiere Mirafiori Sud, che negli ultimi mesi avevano denunciato numerosi episodi, tanto da avviare una raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza e controlli sul territorio.

“Nessuna segnalazione alla Polizia Locale”

Secondo quanto riportato dall’Assessore Porcedda, dall’inizio del 2025 non risultano denunce ufficiali di furti aggravati negli esercizi commerciali o di furti di autovetture nelle vie indicate. "Gli agenti del Comando Sezione 2 - precisa l'assessore - continueranno comunque a effettuare servizi di controllo a scopo preventivo, compatibilmente con le altre attività prioritarie della Polizia Locale".

Videosorveglianza: nessuna nuova installazione

Per quanto riguarda la videosorveglianza, la risposta conferma la presenza di una telecamera all’angolo tra via Anselmetti e via Roveda. Al momento, però, non sono previste nuove installazioni di sistemi di controllo nelle zone interessate, oltre all’impianto esistente.