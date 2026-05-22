Truffe agli anziani, scoppia la polemica in Circoscrizione 2: "Gli incontri li tenga la polizia"

Dovevano essere semplici incontri informativi per aiutare i cittadini a difendersi dalle truffe, ma il progetto “La truffa si camuffa” è finito al centro di una polemica scoppiata nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 2.

A innescare il caso il consigliere di Fratelli d’Italia, Domenico Angelino, intervenuto in aula dopo aver partecipato insieme al neo collega Piero Ventre a uno degli appuntamenti organizzati (in questo caso) nella parrocchia di San Remigio di via Chiala dalla Città con l'ausilio della polizia municipale.

Angelino attacca: “Non spetta ai vigili”

Angelino, al momento delle comunicazioni, ha contestato sia il luogo scelto per l’iniziativa sia il ruolo degli agenti. "Incontri di questo tipo dovrebbero essere gestiti da forze dell’ordine come Polizia di Stato e carabinieri e non dalla Polizia Locale".

“Quando subiamo un torto o una truffa non andiamo dai vigili”, ha dichiarato in Consiglio, criticando anche alcuni contenuti illustrati durante l’incontro e sostenendo che appuntamenti del genere dovrebbero svolgersi “nelle sedi istituzionali e non in chiesa”.

Rolandi: “Iniziativa del Comune, non della Circoscrizione”

Immediata la risposta del presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, che ha respinto le accuse. “Si tratta di iniziative promosse dal Comune di Torino e dall’assessore Porcedda”, ha precisato Rolandi in aula, definendo “una falsità” attribuire l’organizzazione direttamente al centro civico. Ma Rolandi ha anche aggiunto che "l'iniziativa è benemerita, lodevole e importante per aiutare le persone anziane vittime di truffe. Bene ha fatto l'assessore Porcedda ad avviare questa campagna".

L’incontro a San Remigio

Nel frattempo, dall’appuntamento ospitato nei locali della parrocchia di San Remigio, a Mirafiori Sud, arriva una lettura completamente diversa. Durante l’incontro, gli agenti e il comandante della sezione territoriale della Polizia Municipale hanno illustrato le principali modalità con cui vengono messe in atto le truffe più frequenti, spiegando ai cittadini come riconoscere i tentativi di raggiro e quali comportamenti adottare per difendersi.

"All'incontro c'è stata una partecipazione numerosa da parte di molti anziani che hanno ascoltato con interesse, interagendo con i relatori - così il consigliere Davide Schirru del gruppo “Noi progettiamo per la 2”, presente all'appuntamento -. Ringrazio sentitamente i relatori della Polizia Municipale per le dettagliate spiegazioni e per l'empatia nei confronti del pubblico".