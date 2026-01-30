 / Cronaca

Cronaca | 30 gennaio 2026, 18:33

Cinema Lux chiuso per un guasto tecnico: "Al lavoro per una rapida riapertura"

La scoperta avvenuta durante un sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza

Una immagine d'archivio del cinema Lux

"Confermiamo la chiusura temporanea del cinema Lux a causa del guasto di una componente tecnica, rilevata in fase di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza. Ci stiamo adoperando, compatibilmente con le tempistiche che la logistica richiede, per risolvere nei tempi più celeri e poter quindi riaprire la sala al pubblico" riferisce Alessandro Rossi, legale rappresentante di Movie Planet gestore tra gli altri del Cinema Lux di Torino.

"Le attività di controllo sugli esercizi di pubblico spettacolo tutelano l'incolumità sia degli spettatori sia dei lavoratori. Per Agis il pieno rispetto delle norme è un principio irrinunciabile e i controlli periodici delle Commissioni di Vigilanza restituiscono una fotografia puntuale di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione adottate": lo afferma Marta Valsania, segretaria generale Agis Piemonte Valle d'Aosta.

comunicato stampa

