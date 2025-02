Investita da una vettura: ragazzina di 11 anni in gravi condizioni al Cto

Momenti di paura per un brutto incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, alla periferia nord di Torino, dove una ragazzina di 11 anni è stata investita da un’auto.

Condizioni gravi ma non in pericolo di vita

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni giudicate gravi dai sanitari che l’hanno soccorsa. La ragazzina non sarebbe in pericolo di vita, ma si trova in ospedale al Cto: ricoverata in rianimazione, sedata, è stata sottoposta ad esami e accertamenti.

Trauma cranio facciale e fratture multiple

Nell’incidente la ragazzina, a quanto si apprende, avrebbe riportato un grave trauma cranio facciale e fratture multiple. La prognosi è comunque riservata.