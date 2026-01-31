 / Cronaca

Cronaca | 31 gennaio 2026, 07:15

Bussoleno, topi d'appartamento smascherati dal vicino di casa: i carabinieri arrestano un 18enne e un 25enne

L'insolito viavai da una seconda casa ha stupito l'uomo che abita a pochi passi e che ha chiamato il 112

Due ladri sono stati fermati a Bussoleno, colti sul fatto dal vicino di casa

Due ladri sono stati fermati a Bussoleno, colti sul fatto dal vicino di casa

Hanno 18 e 25 anni i due ladri che sono stati arrestati dai carabinieri a Bussoleno, nei giorni scorsi, mentre cercavano di svaligiare un appartamento. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che si è insospettito per quello che stava accadendo e ha chiamato le forze dell'ordine.

I due credevano di aver agito indisturbati scegliendo come obiettivo un appartamento utilizzato come seconda casa. Avevano ormai trasportato quasi l’intero bottino, tra televisore e altri oggetti di valore, quando il vicino, vedendo il viavai decisamente insolito, ha telefonato al 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno sorpreso i due topi d'appartamento mentre cercavano di guadagnarsi la fuga in strada e li hanno fermati. 

Subito dopo sono entrati nell'appartamento e hanno potuto vedere quello che era appena successo, a cominciare dalla porta d'ingresso, risultata forzata. I due fermati sono entrambi senza fissa dimora e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Susa. L’arresto è stato poi convalidato a seguito di rito direttissimo.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium