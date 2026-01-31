Bussoleno, topi d'appartamento smascherati dal vicino di casa: i carabinieri arrestano un 18enne e un 25enne

Hanno 18 e 25 anni i due ladri che sono stati arrestati dai carabinieri a Bussoleno, nei giorni scorsi, mentre cercavano di svaligiare un appartamento. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che si è insospettito per quello che stava accadendo e ha chiamato le forze dell'ordine.



I due credevano di aver agito indisturbati scegliendo come obiettivo un appartamento utilizzato come seconda casa. Avevano ormai trasportato quasi l’intero bottino, tra televisore e altri oggetti di valore, quando il vicino, vedendo il viavai decisamente insolito, ha telefonato al 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno sorpreso i due topi d'appartamento mentre cercavano di guadagnarsi la fuga in strada e li hanno fermati.



Subito dopo sono entrati nell'appartamento e hanno potuto vedere quello che era appena successo, a cominciare dalla porta d'ingresso, risultata forzata. I due fermati sono entrambi senza fissa dimora e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Susa. L’arresto è stato poi convalidato a seguito di rito direttissimo.