Cronaca | 31 gennaio 2026, 07:36

Una tubatura si spacca: vasto allagamento a Grugliasco. La testimonianza di un lettore: "Sembra di essere in un corso d'acqua"

Un video racconta l'inconveniente che si è verificato ieri sera intorno alle 21 n via Milano

L'immagine della strada allagata a Grugliasco, la scorsa notte

"Sembra di essere veramente in un corso d'acqua". Queste parole, insieme a un video che non lascia spazio a grandi interpretazioni, sono la testimonianza che ci ha mandato un lettore nella serata di ieri, quando si è ritrovato involontario spettatore di un inconveniente a Grugliasco, alle porte di Torino.

Mentre accompagnava il cane per la passeggiata serale, infatti, intorno alle 21 ha raggiunto via Milano, lungo la zona di corso Adriatico e dove si trova la pista ciclabile. Un fiume d'acqua aveva invaso l'asfalto, probabilmente a causa di una rottura sotterranea, trasformando la strada in un torrente e rendendo difficile anche solo il passaggio per i pedoni che si trovavano nella zona.

Tante le persone che stavano osservando in quel momento ciò che stava accadendo, tra stupore e preoccupazione.

redazione

