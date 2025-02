Lingotto, con una borsa "schermata" hanno rubato una giacca nel centro commerciale: arrestati

Due persone, un rumeno di 24 anni e un italiano di 39, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso.

E' successo presso il centro commerciale del Lingotto, dove gli agenti hanno notato due persone allontanarsi in tutta fretta. Insospettiti dal comportamento, li hanno fermati e sottoposti a un controllo. All’interno di un bustone in possesso del ragazzo si trovava una borsa schermata spesso utilizzata per eludere i sistemi di antitaccheggio e formata da strati di carta, alluminio e nastro adesivo. Al suo interno, c'era un giubbotto con ancora attaccata la placca antitaccheggio e l’etichetta con il prezzo.