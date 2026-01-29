Chiude per lavori la rampa di Villastellone verso autostrada e tangenziale

A partire dalle 22 di lunedì 2 febbraio e fino a giovedì 30 aprile sarà chiusa al traffico la rampa di uscita al km 1,880 della statale 393 “di Villastellone”, in direzione A55 (Autostrada/Tangenziale), per chi procede da Villastellone verso Moncalieri.
La chiusura è necessaria per consentire alla Società Ivrea Torino Piacenza S.p.A. (ITP) di eseguire lavori di manutenzione sul ponte della Gora del Mulino, situato all’uscita dello stesso svincolo.
Durante l’intervento, la circolazione in uscita verso l’A55 potrà proseguire in direzione Moncalieri con inversione di marcia alla prima rotatoria, per poi accedere alla A55 dalla carreggiata opposta in direzione Villastellone.