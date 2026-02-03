A Carmagnola, una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia



Sabato 21 febbraio, alle ore 10.30, nei Giardini del Comune di Carmagnola, si terrà l’inaugurazione di una panchina viola, simbolo di attenzione, ascolto e sensibilizzazione nei confronti delle persone affette da fibromialgia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Carmagnola in collaborazione con l’AISF – sezione Torino-Piemonte.

La panchina viola entra a far parte dello spazio pubblico cittadino come segno visibile e permanente di un impegno condiviso: contribuire a dare voce a una patologia cronica ancora poco conosciuta e spesso invisibile, che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne è colpito.

La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, affaticamento cronico e numerosi altri sintomi che possono compromettere le attività quotidiane, lavorative e relazionali. Nonostante l’elevato impatto sulla vita delle persone, la malattia è ancora oggi oggetto di una conoscenza limitata e di un riconoscimento non sempre adeguato. Per questo motivo, iniziative di sensibilizzazione come quella della panchina viola assumono un valore significativo, favorendo informazione, consapevolezza e attenzione sociale.

L’AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica – è una realtà nazionale di volontariato, attiva dal 2005, che riunisce pazienti, familiari, medici e professionisti, con l’obiettivo di promuovere informazione, supporto e progetti dedicati al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da fibromialgia. Attraverso le sue sezioni territoriali, tra cui la sezione Torino-Piemonte, l’associazione promuove iniziative locali di sensibilizzazione e supporto sul territorio. La sua attività si sviluppa anche nel dialogo con le istituzioni e con il mondo sanitario, con l’obiettivo di favorire il riconoscimento della sindrome fibromialgica e una maggiore attenzione ai bisogni dei pazienti.

Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende ribadire l’importanza di una città inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, capace di sostenere percorsi di informazione e di dialogo su temi legati alla salute, al benessere e ai diritti delle persone.

“La panchina viola – dichiara il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio – vuole essere un segno concreto di vicinanza alle persone che convivono con la fibromialgia e alle loro famiglie. È un invito a fermarsi, a informarsi e a riconoscere una realtà che troppo spesso resta invisibile. Come Amministrazione riteniamo fondamentale sostenere iniziative che promuovano consapevolezza, rispetto e inclusione, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e comunità”.

All’inaugurazione interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’AISF Torino-Piemonte, sezione attiva dal 2019, impegnata sul territorio regionale in attività di informazione, supporto ai pazienti e sensibilizzazione sul tema della fibromialgia.

“La panchina viola di Carmagnola – dichiara Giulia Poma, Referente AISF ODV Sezione Torino-Piemonte - si inserisce in un percorso virtuoso di collaborazione tra Associazioni dei pazienti e istituzioni. Il Piemonte è stato infatti tra le prime Regioni a riconoscere la fibromialgia con una legge dedicata e con la definizione di un PSDTA specifico, risultati raggiunti anche grazie a questo dialogo costante. A.I.S.F. ODV intende proseguire questo lavoro comune per garantire un’attuazione piena e concreta di questi strumenti e contribuire così anche al percorso verso una norma nazionale che riconosca e tuteli appieno le persone con fibromialgia. La sensibilità e l’impegno delle amministrazioni locali nel dare visibilità a chi convive con questa sindrome cronica e altamente invalidante rappresentano un segnale concreto e importante di presenza e sostegno”.