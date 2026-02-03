 / Attualità

Centenarie a San Salvario, festa per Vanda Pezzani e Bianca Labate

Due donne straordinarie celebrate alla casa di riposo “Madama Cristina”

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Vanda Pezzani e Bianca Labate, nate nel gennaio 1926, che hanno festeggiato i 100 anni in un pomeriggio speciale alla casa di riposo “Madama Cristina” di Torino.

“Uomini e donne come Vanda e Bianca meritano di essere celebrati - ha sottolineato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, in visita -, per la lunga esperienza vissuta tra due guerre mondiali, sacrifici, famiglia, lavoro, gioie e soddisfazioni”.

La cerimonia ha rappresentato un’occasione per valorizzare la resilienza e la forza di chi, con la propria vita, ha testimoniato decenni di cambiamenti sociali e culturali. La casa di riposo, luogo protetto e accogliente, ha permesso alle due centenarie di trascorrere la giornata in serenità, circondate dagli affetti più cari e da nuove amicizie nate tra gli ospiti della struttura.


 

redazione

