Col progetto “DesTEENAzione – Desideri in Azione” 3 milioni a Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosa e Villarbasse

Oltre cento rappresentanti del mondo delle politiche giovanili e della sussidiarietà sociale hanno partecipato venerdì 30 gennaio all’incontro di presentazione del progetto “DesTEENAzione – Desideri in Azione”, alla Sala Consiliare del Comune di Collegno.

Il progetto, coordinato dal Consorzio Ovest Solidale e sostenuto dai Comuni consorziati – Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse – si svilupperà nel triennio 2026-2028 con l’obiettivo di creare Spazi multifunzionali di esperienza rivolti a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni. Le azioni previste includono laboratori espressivi e creativi, percorsi di orientamento scolastico e professionale, attività di educativa di strada, interventi di sostegno alle competenze relazionali e affettive, iniziative di prevenzione della dispersione scolastica e programmi dedicati alle figure genitoriali. Si tratta di un progetto che integra servizi, competenze e territorio, selezionato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra i 90 finanziati a livello nazionale.

“La grande partecipazione registrata oggi conferma la solidità della rete territoriale e la volontà condivisa di investire in modo strutturale sulle nuove generazioni - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. “DesTEENAzione” rappresenta un intervento strategico, perché non si limita a offrire attività, ma costruisce un sistema coordinato di opportunità educative, relazionali e di accompagnamento alla crescita. In un contesto in cui il dibattito pubblico tende spesso a ridurre la complessità del mondo giovanile a episodi di cronaca o a fenomeni marginali, riteniamo fondamentale restituire centralità ai ragazzi e alle ragazze, riconoscendone bisogni, potenzialità e diritti. Negli ultimi mesi ci sono state famiglie che hanno manifestato preoccupazioni legate ai cambiamenti sociali e ai comportamenti giovanili osservati anche in territori vicini. La risposta è DesTEENazione: rafforzare l’educativa di strada e di riportare nei luoghi delle città figure educative capaci di generare dialogo, prossimità e ascolto”.

Anche per gli altri comuni dell’Ambito è una grande occasione soprattutto per vedere i giovani come parte attiva e propositiva nella comunità locale. Come afferma il sindaco Emanuele Gaito infatti “I giovani vogliono essere ascoltati e hanno delle competenze preziose che vogliono mettere a disposizione della collettività e grazie a questa progettualità sarà possibile formulare delle proposte interessanti e condivise con loro oltre a rispondere alla loro richiesta di spazi in cui potersi incontrare. Noi adulti abbiamo il compito di donare luoghi belli ai giovani e il dovere di proporre a loro di assumersi la co-responsabilità della gestione a beneficio della collettività.”

Come afferma il sindaco rivolese Alessandro Errigo “Il progetto DesTEENazione rappresenta un’opportunità concreta e strategica per la città di Rivoli, perché porta sul nostro territorio servizi educativi e sociali pensati direttamente per adolescenti, giovani e famiglie, costruiti a partire dai bisogni reali delle comunità locali. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di un’azione di area vasta che, grazie al coordinamento del Consorzio Ovest Solidale, rafforza la rete territoriale e mette a sistema servizi, competenze ed esperienze già presenti, valorizzandole e facendole dialogare tra loro. Un progetto di area vasta che rafforza la rete territoriale, ma che avrà ricadute reali e tangibili sulla comunità rivolese, mettendo i giovani di Rivoli davvero al centro, in un momento in cui si avverte con forza, in diverse zone della città, il bisogno di riferimenti educativi, relazionali e di opportunità positive per i nostri ragazzi”

Come conferma il sindaco di Rosta Domenico Morabito “Con questo progetto intendiamo rafforzare in modo concreto le politiche dedicate alle giovani generazioni, offrendo risposte strutturate e di qualità ai bisogni emergenti di preadolescenti e adolescenti. Questa progettualità mette davvero i giovani al centro, riconoscendoli come protagonisti nei diversi ambiti della vita quotidiana: dalla scuola alla socialità, dall’orientamento al lavoro alla partecipazione civica. Vogliamo offrire spazi e opportunità concrete, costruite insieme ai ragazzi e alle ragazze, capaci di valorizzarne talenti, desideri e competenze. La vera forza di DesTEENazione risiede nella capacità di fare rete tra istituzioni, servizi, scuola e Terzo Settore, costruendo un sistema territoriale integrato che sappia accompagnare i giovani nei loro percorsi di crescita, prevenendo situazioni di fragilità e promuovendo inclusione, partecipazione e coesione sociale.”

“Esprimo la soddisfazione per il finanziamento del Progetto "DesTEENazioni, che riguarda tutta la vasta area del territorio consortile – conclude il sindaco di Villarbasse Eugenio Aghemo -. Di nuovo è stato vincente collaborare tra comuni più grandi e più piccoli per raggiungere sia l'obiettivo di creare uno Spazio multifunzionale che sarà luogo di riferimento stabile a disposizione di tutti i nostri giovani, sia l'obiettivo di portare politiche giovanili condivise volte a favorire l'espressione delle potenzialità di preadolescenti e adolescenti su tutto il territorio consortile. Si potranno rendere sempre più protagonisti i nostri ragazzi e i nostri giovani, rafforzando il senso di comunità nei vari territori comunali, ma anche nel territorio più vasto, visto che la mobilità è una caratteristica essenziale della fascia giovanile.”

“DesTEENAzione” rappresenta infatti una sfida innovativa: riunire in un’unica azione di sistema servizi e interventi rivolti alla fascia giovanile, costruendo un contesto integrato capace di rispondere ai bisogni emergenti delle ragazze e dei ragazzi. Le attività previste mirano a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione; sviluppare competenze affettive, relazionali e di cittadinanza; prevenire la dispersione scolastica; accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro attraverso percorsi mirati; sostenere le figure genitoriali con iniziative dedicate.

Il budget complessivo messo a disposizione è di 3.081.131 euro, di cui oltre 230mila sono stati destinati agli interventi e allestimenti dedicati allo Spazio Multifunzionale.

A garantire la qualità degli interventi sarà un’équipe multidisciplinare composta da professionisti dell’ambito educativo, psicologico e sociale, in stretta collaborazione con i servizi territoriali e con il contributo delle organizzazioni del Terzo Settore. Il progetto poggia infatti una rete tra ASLTo3, Istituti scolastici, CPI, Patto Territoriale, Progetti Giovani Locali, Consulte Giovanili, progetti di sistema come Centro per le Famiglie, Genitorialità positiva, Educativa Minori Consorzio.

Il centro di DesTEENazione sarà il Padiglione 14, all’interno del Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di Collegno. Pur essendo un progetto diffuso su tutti i cinque Comuni dell’Ambito, il bando nazionale ha infatti richiesto l’individuazione di un hub principale: la scelta è ricaduta sul Centro di incontro “Padiglione 14”, all’interno del Parco della Certosa di Collegno. Questo spazio diventerà un polo stabile di riferimento, un laboratorio di relazioni attive in cui far convergere creatività, opportunità educative e percorsi di protagonismo giovanile, rafforzando il senso di comunità e la collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e realtà sociali.

La conferenza di presentazione ha registrato una partecipazione straordinaria, con la Sala Consiliare completamente piena di agenti del territorio: educatori, dirigenti scolastici, associazioni, servizi sociali, amministratori e realtà del Terzo Settore. Un segnale forte della volontà condivisa di investire sui giovani e costruire insieme nuove possibilità di crescita.