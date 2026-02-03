Torino si sveglia imbiancata, spolverata di neve anche in pianura

Torino si sveglia imbiancata. Nella notte, come da previsioni, sono scesi alcuni fiocchi di neve che hanno coperto strade e case. La prima neve era caduta in città già il 28 gennaio scorso, creando qualche disagio alla circolazione dei mezzi specialmente in collina.



In alcune zone della pianura, come nel Pinerolese, è la prima dell'anno. Qualche centimetro di neve anche a Pino Torinese, Lucento e Lanzo.

"Dopo 1145 giorni dall’ultima volta, il Capoluogo della Regione Piemonte torna ad imbiancarsi su tutto il territorio cittadino con 1 centimetro di neve in centro città, 2-3 centimetri sulle aree Nord e Ovest e circa 10 sulla sommità collinare presso il Bric della Croce al Colle della Maddalena, a 715m s.l.m" è il commento del meteorologo Andrea Vuolo.

Nella serata di ieri, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) aveva predisposto l’attivazione del Piano Neve e Gelo per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria con alcune modifiche ai treni.

È possibile consultare la sezione “ Infomobilità ” su sito e app Trenitalia per avere informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni, eventuali modifiche e/o cancellazioni.



