Torre Pellice si mobilita dopo l’incendio: eventi e lotteria per aiutare Laura De Pace

Le attività di Torre Pellice si sono attivate per aiutarla a comprare ciò che le fiamme le hanno portato via. Giovedì 29 gennaio ci hanno pensato Dario Sicuranza e Stefania Frigau, della taverna Darstè, a organizzare la prima serata di raccolta fondi per Laura De Pace, la cui casa ha preso fuoco il venerdì precedente. Domani, mercoledì 4 febbraio, alle 18, toccherà invece a Loris Michialino dell'enoteca del Forte: “Per quella sera propongo un aperitivo 'tutti in piedi': si potrà entrare, bere un calice di vino offerto dai produttori locali Le Marie, Beltramo e dai Fratelli Molino di Treiso e, invece di pagarlo, lasciare un'offerta per Laura”. Oltre ai produttori di vino, all'iniziativa di Michialino si sono unite le panetterie Lou Fournet e Bertone che forniranno il cibo.

Ma questa non è l'unica iniziativa organizzata: nei giorni successivi all'incendio Sicuranza è riuscito a coinvolgere i negozianti del paese che hanno offerto i premi in palio per la lotteria finalizzata alla raccolta fondi, e giovedì scorso si è svolta la cena nella sua taverna: “Hanno partecipato quasi tutte le attività di Torre Pellice: è stato un buon risultato” conclude.