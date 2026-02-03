Diaspore e territori, un confronto aperto alla Città di metropolitana



Martedì 10 febbraio, alle 17, la Città metropolitana di Torino ospita nella Sala panoramica di corso Inghilterra 7 un primo momento pubblico di confronto sul rapporto tra diaspore e cooperazione decentrata promosso insieme al Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Codiasco.





L’incontro, dal titolo “Cooperazione decentrata e Diaspore.Territori a confronto”, si inserisce nell’accordo-quadro di partenariato tra i due soggetti, approvato nel 2025, e apre un dialogo con l’intero sistema della cooperazione territoriale.





Al centro dell’appuntamento c’è il ruolo delle diaspore nei partenariati locali. Con il termine “diaspore” si intendono le comunità di cittadini e cittadine con background migratorio e le loro associazioni, che mantengono legami attivi con i Paesi e i territori di origine e che, proprio per questa doppia appartenenza, possono contribuire in modo originale alla cooperazione internazionale, allo sviluppo locale e alla costruzione di relazioni tra comunità.





Codiasco nasce con questo obiettivo: rendere protagoniste le associazioni diasporiche presenti in Piemonte, valorizzandone competenze, reti e capacità di iniziativa. Attualmente il Coordinamento riunisce tredici associazioni, tutte con sede legale o operativa nell’area metropolitana torinese, attive in ambiti che vanno dalla mediazione interculturale alla promozione dei diritti, dall’educazione alla cittadinanza globale allo sviluppo dei Paesi di origine.





L’accordo con la Città metropolitana riconosce questo patrimonio come parte integrante delle politiche locali e come risorsa per rafforzare la cooperazione decentrata e i partenariati territoriali.





L’incontro del 10 febbraio intende avviare un primo confronto pubblico su come strutturare in modo più efficace il rapporto tra autorità locali e diaspore, chiarendo ambiti di intervento, prospettive e attori in campo. Un passaggio che guarda alla cooperazione non come ambito separato, ma come spazio di relazione tra territori, capace di tenere insieme dimensione locale e internazionale.





All’appuntamento intervengono il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il presidente di Codiasco Ming Chen, mentre la relazione introduttiva “Spunti di riflessione sul rapporto tra Diaspore e Cooperazione decentrata” sarà a cura di Andrea Stocchiero, direttore Cespi.