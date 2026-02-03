Aperitivo solidale all’Orto che cura di Collegno per sostenere ragazzi con disabilità

Giovedì 12 febbraio, all’Orto che cura di Collegno, si terrà l’aperitivo solidale organizzato dall’associazione collegnese Salvadanaio Solidale e dalla cooperativa il Margine, a sostegno del progetto “Ci vuole un fiore e un Salvadanaio”.

Enrico Tuberga, presidente dell’associazione Salvadanaio Solidale:, spiega “la nostra associazione da anni opera sul territorio di Collegno attraverso l’organizzazione di eventi e attività di carattere sociale, sportivo, culturale e gastronomico con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’aiuto ed al sostegno di famiglie di Collegno in difficoltà per la presenza al loro interno di ragazzi con disabilità”.

“Come Margine, siamo lieti che l’Orto che cura sia stato scelto come luogo in cui questo importante progetto si realizzerà - sottolinea Simonetta Matzuzi, vicepresidente della cooperativa Il Margine - sorge negli spazi un tempo destinati alle serre del manicomio e ha visto la sofferenza degli internati trasformarsi, grazie al lavoro della nostra cooperativa e di tutti coloro che hanno lavorato per il superamento dell’istituzione manicomiale, in autodeterminazione, riscatto, diritti”.

Un orto capace di cura anche perché luogo di eccellenza per le seconde possibilità che, in questo caso si traducono in nuove opportunità di socializzazione, autonomia e condivisione per giovanissimi cittadini collegnesi tra i 3 e 7 anni, che potranno usufruire di attività strutturate in un ambiente che stimola e facilita il rapporto con gli altri attraverso il contatto con la natura, i suoi ritmi, il suo potere rigenerativo.

L’Orto che cura si trova in Piazza Avis, 3, 10093 Collegno.