Sfratti e morosità, a Torino nasce “Questioni di Casa”

La morosità incolpevole può colpire chiunque, spesso in modo improvviso: un infortunio sul lavoro, una malattia, la perdita dell’occupazione, una separazione o spese sanitarie inattese possono spezzare equilibri costruiti nel tempo e rendere impossibile continuare a pagare regolarmente l’affitto, anche dopo anni di puntualità.

Calo degli sfratti per morosità

A Torino, gli sfratti per morosità risultano in lieve calo: nel 2024 si registra una diminuzione del 5% rispetto al 2023, ma il numero resta comunque elevato, con oltre mille sfratti all’anno. Una condizione che pesa sulle famiglie, costrette a lasciare la propria casa e il tessuto di relazioni costruite nel quartiere – dai vicini alla scuola dei figli – ma anche sui proprietari, in particolare i piccoli locatori, che si trovano ad affrontare un percorso lungo e oneroso, fatto di perdite economiche e di rottura di rapporti di fiducia.

Esistono però strumenti concreti di prevenzione degli sfratti, messi in campo dalla Città di Torino e dal Terzo Settore, che intervengono nei casi di morosità incolpevole. Attraverso fondi pubblici e il lavoro di professionisti sociali, è possibile tutelare entrambe le parti: garantire ai proprietari il rimborso delle morosità e offrire agli inquilini contratti di affitto agevolati e sostenibili, ricostruendo il rapporto tra le parti.

Il problema principale resta la scarsa conoscenza di queste misure. Molti proprietari non sanno a chi rivolgersi quando emergono difficoltà, così come spesso gli inquilini ignorano le opportunità di supporto disponibili. Una mancanza di informazioni che alimenta il peggioramento delle morosità e conduce, troppo spesso, allo sfratto.

“Questioni di Casa”

Per colmare questo vuoto informativo nasce “Questioni di Casa”, un ciclo di incontri gratuiti rivolti a piccoli proprietari immobiliari e amministratori condominiali, promosso dalla Rete delle Case del Quartiere Ets, insieme alla Fondazione di Comunità Porta Palazzo e all’associazione Arteria, nell’ambito del progetto Abitare la Comunità 2.0, sostenuto dal PIS della Città di Torino.

Gli incontri, ospitati in diverse Case del Quartiere, hanno l’obiettivo di illustrare le politiche pubbliche e i servizi del privato sociale attivabili per prevenire gli sfratti per morosità, tutelando i legittimi interessi di inquilini e proprietari. Dopo le prime tappe a Officine Caos (Vallette) e Cascina Roccafranca (Mirafiori Nord), il calendario prosegue alla Casa del Quartiere San Salvario, al Cecchi Point (Aurora) e a Più SpazioQuattro (San Donato).