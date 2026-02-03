Fondi da Roma in ritardo, in Piemonte assistenza a rischio per i non autosufficienti

In Piemonte assistenza a rischio per anziani, disabili e tutti i non autosufficienti. Al momento a livello nazionale non sono ancora stati adottati i due piani in cui è stato scomposto il precedente Piano Nazionale per la non autosufficienza 2025-2027.

"Piemonte non avrà accesso alle risorse in tempi brevi"

Un ritardo che a cascata si ripercuote anche sul nostro territorio, come denunciato tramite un question time dalla consigliera regionale di AVS Valentina Cera. A confermarlo nella sua risposta anche l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, che ha chiarito come la Regione Piemonte non avrà "accesso in tempi brevi" alle risorse.

A questo si aggiunge che il Grattacielo, per trasferire i finanziamenti ai consorzi e ai cittadini titolari degli assegni, dovrà a sua volta adottare dei programmi attuatori. "Tutto ciò fa supporre una tempistica, per l'ottenimento della sola annualità 2025, che potrebbe protrarsi fino al prossimo autunno" ha concluso Marrone.

"A rischio erogazione assegni"

Una tempistica, come ha chiarito Cera, che mette a rischio l'assistenza ai non autosufficienti: anziani, persone con disabilità e famiglie già allo stremo. "Senza il riparto delle risorse nazionali, - ha spiegato la consigliera di AVS - molti consorzi socio-assistenziali a breve non saranno più nelle condizioni di erogare gli assegni e garantire servizi essenziali".

"Una scelta che diventa ancora più grave se si guarda a come vengono impiegati spesso i fondi delle politiche sociali: risorse pubbliche utilizzate per festival ideologici, per sostenere associazioni antiabortiste o per bonus dai nomi inquietanti, mentre si accetta l’idea che possano mancare i soldi per gli assegni alle persone non autosufficienti. Evidentemente, per questa Giunta, le priorità sono altre" ha concluso.