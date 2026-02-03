"Moncalieri più di prima" si schiera con Lorenzo Mauro e il centrosinistra

Arrivati ad inizio febbraio, inizia a scaldarsi il confronto politico a Moncalieri in attesa del voto di primavera per scegliere l'erede di Paolo Montagna. Se il centrosinistra ha già fatto da tempo la sua scelta, puntando su Lorenzo Mauro, portavoce del sindaco uscente, il centrodestra non ha ancora sciolto le riserve.

Centrodestra ancora alla ricerca del candidato

Il passare del tempo sembra giocare a sfavore del generale Fabio Sannella, l'ex carabiniere che sembrava destinato a diventare il candidato sindaco, ma il cui nome non è stato ancora ufficializzato. Una parte della coalizione (soprattutto Fratelli d'Italia) non sembra troppo convinta di questa scelta, non escludendo alla fine che si possa optare per una candidatura politica. Entro la metà del mese è comunque attesa una decisione definitiva, visto che attendere ancora oltre giocherebbe solo a favore degli avversari, che intanto stanno definendo alleanze e squadra.

"Moncalieri più di prima" con Lorenzo Mauro

Proprio nelle scorse ore è stata presentata la lista civica "Moncalieri più di prima", che si schiera con Lorenzo Mauro con l'intento di ampliare il perimetro del centrosinistra anche alla società civile. "Non siamo e non vogliamo essere un partito. E neppure una parentesi che nasce e finisce con le elezioni. Siamo un progetto che è fatto di storie e di esperienze pronte a mettersi al servizio della Città. Senza chiederci cosa Moncalieri possa fare per noi, ma chiedendoci cosa noi possiamo fare per la Comunità", ha spiegato la capolista Alessandra Borello, la più giovane assessora della giunta Montagna.

"Per questa ragione abbiamo scelto di candidarci, per rappresentare i temi che già vivono nella nostra Città, ma che hanno bisogno di una voce per dire chi vogliamo essere e dove vogliamo andare. In sintesi, vogliamo semplicemente mettere a disposizione di Moncalieri ciò di cui ci occupiamo nelle nostre vite personali e professionali: la salute, la scuola, i diritti per le Persone e per gli animali, l’ambiente e l’agricoltura, i giovani, la Pace, la Comunità, il lavoro e l’impresa".