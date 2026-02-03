Regione, le opposizioni all'attacco: "Manca il numero legale. Per chi governa il Piemonte la sicurezza può aspettare"

"Ore 20.30. Manca il numero legale in Consiglio regionale durante la discussione degli ordini del giorno sul corteo di Askatasuna. Cade, così, anche la maschera di un Centrodestra che invece di discutere di temi quali la sicurezza e la tutela delle forze dell’ordine - che etichettano sempre come prioritari - preferisce andare a cena e disertare la seduta a Palazzo Lascaris.

A Roma la Destra chiede l’unità delle forze politiche su una risoluzione comune, in prima serata attacca chi ha partecipato al corteo, e intanto in Piemonte non è in grado di garantire nemmeno la prosecuzione del dibattito e il voto degli ordini del giorno. Un fatto grave e censurabile, che non permette alla politica di esprimere una condanna per i fatti del 31 gennaio, sui quali peraltro le minoranze hanno presentato ben tre atti di indirizzo.

Dovremo attendere una settimana per riprendere la discussione: questa è la serietà della maggioranza. Tanto, per chi governa il Piemonte, la sicurezza può aspettare": lo dichiarano in una nota congiunta le capigruppi dell'opposizione Gianna Pentenero (Pd), Alice Ravinale (Avs), Sarah Disabato (M5S) e Vittoria Nallo (SUE).