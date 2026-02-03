Politiche giovanili: Città metropolitana a confronto con Comuni Torinesi per i progetti 2026

Dai corsi per la guida sicura all'apertura di nuove aule studio nei Comuni, la Città metropolitana di Torino conferma il suo impegno sul fronte delle politiche giovanili anche per il 2026 e lavora per far crescere la partecipazione giovanile all'interno del Piano metropolitano per l'economia sociale 2030. in collaborazione con Torino Social Impact.

Ne hanno parlato le consigliere Caterina Greco delegata alle politiche e Sonia Cambursano delegata alla pianificazione strategica incontrando martedì 2 febbraio in presenza e online i Comuni del territorio.

Cresce il budget destinato ai progetti sul territorio e crescerà il numero di ragazzi e ragazze coinvolti nei corsi di guida sicura: saliranno da 300 a 400.

Si confermano quelli di maggior interesse come Schermi di pace - progetto di educazione alla pace che lo scorso anno attraverso lo strumento del cinema e dei social ha avvicinato i ragazzi e le ragazze al tema del dialogo tra culture e religioni diverse - e come Amare, progetto di educazione alla affettività e alla sessualità che offre ai giovani strumenti per comprendere la propria sfera emotiva.

Tra le novità, nasce l'idea di un Festival Giovani da svolgere nel prossimo autunno. L’avviso - rivolto agli Enti del Terzo settore per individuare soggetti interessati a partecipare al un Tavolo per la realizzazione del un Festival dei giovani ( tra i 18 e i 35 anni) scade il 9 febbraio

Per info https://www.cittametropolitana.torino.it/.../avvisi-e-bandi