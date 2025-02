Una discarica abusiva in via Orvieto, il Comune: "Non ci sono telecamere"

Una discarica abusiva a due passi da Parco Dora. Da mesi nel fazzoletto di terra all'altezza del civico 1 di via Orvieto vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, alcuni anche pericolosi e fortemente inquinanti come le batterie di automobili. Questo nonostante nella zona siano presenti molti palazzi e lo Sportello Casa della Città di Torino.

Una problematica più volte segnalata dai residenti, che denunciano come la spazzatura si accumuli nello sterrato presente sotto le rampe di accesso alle abitazioni. Una parte del terreno è delimitato da una recinzione, ma neanche questo ferma gli incivili. A portare il caso in Sala Rossa dalla consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano .

Una situazione, come ha chiarito nella risposta l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta, nota ad Amiat che "quotidianamente interviene per rimuovere i rifiuti". Lo scorso 29 gennaio una ditta convenzionata ha rimosso alcuni rifiuti pericolosi abbandonati in via Orvieto 1. "Il resto della pulizia - ha aggiunto l'esponente della giunta - è stato riprogrammato a causa del maltempo nei prossimi giorni".