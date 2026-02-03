Protezione Civile e incendi boschivi: siglata la convenzione tra Regione Piemonte e vigili del fuoco

Regione Piemonte e Corpo regionale dei vigili del fuoco siglano una convenzione che dà avvio a una collaborazione strutturata in materia di Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi.

L’accordo, siglato oggi al Grattacielo, rafforza il coordinamento tra le istituzioni e definisce un programma operativo con linee d’azione condivise: dalla prevenzione ai soccorsi, fino al potenziamento delle strutture volontarie e dei distaccamenti attivi nelle aree più sensibili del territorio.

"È una giornata importante: la sottoscrizione di questi accordi con la Regione Piemonte rappresenta per i Vigili del Fuoco il passaggio da una semplice collaborazione istituzionale a un vero e proprio programma di attuazione - dichiara l’ingegner Alessandro Paola, direttore regionale dei vigili del fuoco -. L’obiettivo è migliorare il servizio di soccorso pubblico e potenziare le attività di prevenzione sul territorio, attraverso il rafforzamento dei distaccamenti volontari e del sistema dell’antincendio boschivo".

"Questo accordo - prosegue Paola -, ci permette di lavorare su linee d’azione ben definite, con impegni puntuali da parte delle rispettive amministrazioni, per ottenere risultati concreti. Vogliamo costruire un sistema di Protezione civile sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini, valorizzando il ruolo dei soccorritori e dotandoci di strumenti operativi efficaci per affrontare in modo strutturato le attività necessarie".

Alla firma della Convenzione erano presenti l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte Alessandro Paola, la vice-prefetto della Prefettura di Torino Alessandra Tripodi, il direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche Bruno Ifrigerio e il dirigente del Settore Protezione Civile regionale, Franco De Giglio.

"Una convenzione - commenta Gabusi - frutto di una collaborazione avviata da anni con I Vigili del fuoco che ha trovato la sintesi in questo accordo quadro con il Ministero degli Interni, il corpo e la Regione per dare una cornice istituzionale a quello che si sta già facendo da molti anni e per ampliarlo. Sia dal punto di vista della lotta agli incendi boschivi sia per la gestione delle forze dei volontari, per noi preziosissimi".