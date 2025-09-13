L’ipotesi dei mercatini tematici per valorizzare via Pavese e via Plava

Mercatini tematici per riempire due spazi oggi poco utilizzati: è la proposta della Circoscrizione 2 per via Pavese e per l’area dell’ex mercato coperto di via Plava.

Eventi domenicali

L’idea, annunciata dal coordinatore al Commercio Riccardo Prisco, punta a organizzare eventi una domenica al mese, con ricadute positive non solo sulla vivibilità delle zone ma anche sul tessuto commerciale del quartiere.

I mercatini si concentrerebbero soprattutto su antiquariato e oggettistica, settori capaci di attrarre pubblico e collezionisti, creando così nuove occasioni di incontro e movimento in aree che nei weekend restano spesso vuote.

Il bando

“L’obiettivo - ha spiegato Prisco - è quello di valorizzare aree oggi sottoutilizzate, portando attività e visitatori che possano ridare vitalità al quartiere Mirafiori Sud e sostegno al commercio locale”. Per l’iniziativa sarà aperto un bando entro fine settembre, rivolto ai soggetti interessati a partecipare e gestire i mercatini.

Se l’esperimento avrà successo, potrebbe diventare un appuntamento fisso capace di inserire via Pavese e via Plava in un circuito cittadino di eventi domenicali dedicati al commercio tematico.