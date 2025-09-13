Tentata rapina in piazza Stampalia, giovane ferito a coltellate

Da rapina ad accoltellamento. E' successo venerdì 12 settembre in piazza Stampalia, quartiere Barriera Lanzo, quando un 25enne nordafricano è stato ferito con tre coltellate da un malvivente che ha cercato di sottrargli denaro e cellulare.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’aggressore è fuggito e al momento è ricercato dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificarlo e assicurarlo alla giustizia.