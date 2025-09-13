 / Cronaca

Cronaca | 13 settembre 2025, 14:30

Giro di vite contro baby gang e spaccio, 10 arresti e 27 denunce

Controllati oltre 320 giovani e 8 locali tra Porta Nuova e l'area della movida

Baby gang nel mirino della polizia

Una vasta operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato ha interessato nelle scorse settimane la città di Torino e la sua provincia. Obiettivo il contrasto alla criminalità giovanile. L’attività, partita lo scorso 22 agosto e coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, si è concentrata sui luoghi più frequentati da ragazzi e giovani adulti, spesso teatro di episodi di violenza, furti e spaccio di droga. 

Le zone controllate

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino, affiancati dai commissariati sezionali e dall’Upgsp, hanno presidiato aree sensibili come il giardino Sambuy davanti a Porta Nuova, i giardini di via Montanaro (nel quartiere Barriera di Milano), il Parco Dora e le zone della movida di via Giulia di Barolo, via Vanchiglia, via Verdi e piazza Vittorio Veneto.

I risultati dell’operazione

Nel corso dei controlli, 10 giovani appena maggiorenni sono stati arrestati con accuse legate a stupefacenti, furti e reati contro la persona, tra cui diversi casi di strappo di collane d’oro. Altri 27 ragazzi, tra cui due minorenni, sono stati denunciati a piede libero per le stesse fattispecie.

Complessivamente, la Polizia ha identificato oltre 320 giovani (di cui 73 minorenni), controllato sei esercizi commerciali e due sale giochi, elevando sei sanzioni amministrative legate alla somministrazione di bevande e alimenti. Sequestrati anche stupefacenti e oltre 4mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

