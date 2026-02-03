Assorbenti gratuiti nelle scuole medie di Pinerolo

“L’iniziativa sensibilizza chi frequenta le scuole medie: dalle ragazze, nel momento in cui in genere inizia il ciclo mestruale, agli insegnanti, al personale scolastico e anche ai ragazzi, per far comprendere a tutti che il tema centrale è l’equità: gli assorbenti sono una spesa che riguarda solo le donne, e la salute mestruale è un diritto”. L’assessora comunale alle Pari Opportunità Lia Bianco introduce così l’installazione di dispenser di assorbenti gratuiti all’interno delle scuole secondarie di primo grado di Pinerolo. Gli assorbenti sono compostabili e realizzati in organico certificato, privi di plastica, profumi e sostanze potenzialmente irritanti, con un occhio al benessere delle persone e al rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa sarà accompagnata a un monitoraggio dei consumi e una reportistica per valutare l’effettivo utilizzo e le scelte future da prendere.