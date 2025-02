Attacco nazista e fascista allo spazio culturale di Barriera: vetro rotto e svastica

Attacco di matrice nazista e fascista allo spazio culturale Ost di Barriera di Milano a Torino. Nella notte tra sabato e domenica ignoti si sono introdotti nel centro popolare e ricreativo di via Pietracqua 9.

"Non c'è bisogno di venire di notte come i ratti"

I malviventi, come denuncia la pagina Instagram dell'associazione, si sono intrufolati all'interno dopo aver aperto una persiana e spaccato una finestra con un posacenere. "A chi cerca di intimidirci - commentano da Ost - ricordiamo che i nostri giorni di apertura sono il martedì, giovedì, venerdì, il sabato e domenica. Non c'è bisogno di venire di notte come i ratti".