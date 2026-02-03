“Vivere Adesso”: un progetto per promuovere stili di vita sani tra gli over 65

Partirà a febbraio 2026 il progetto “Vivere Adesso”, ideato da FAND Torino in collaborazione con il Centro d’Incontro di corso Casale 212. L’iniziativa, pensata per gli over 65, propone incontri multidisciplinari volti a promuovere stili di vita sani e consapevoli, strumenti fondamentali per la prevenzione non solo del diabete, ma di tutte le malattie croniche legate all’età.

Gli incontri si terranno ogni lunedì, dalle 15 alle 16.30, presso il centro d’incontro di corso Casale 212, e la partecipazione è completamente gratuita. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini senior su abitudini salutari, attività fisica moderata e corretta alimentazione, con un approccio pratico e multidisciplinare.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Rossella Gallo al numero 331.6438785 o via email all’indirizzo rgallo495@gmail.com.

Il progetto, che proseguirà fino a dicembre 2026, rappresenta un’occasione concreta per gli over 65 torinesi di vivere in modo più consapevole e partecipativo, unendo socialità e prevenzione sanitaria in un percorso pensato per migliorare la qualità della vita.