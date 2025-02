La storia di Jennifer, che ha sconfitto un nodulo e il Papilloma virus e oggi abbraccia la sua Sole [VIDEO]

"Alle donne dico di fare prevenzione contro i tumori, di fare gli esami e partecipare agli screening anche prima dell'età consigliata. Anche quando si hanno vent'anni può essere prezioso e io ne sono la dimostrazione". Parola di Jennifer Cranco, 37 anni, consigliera comunale a Vinovo e delegata alle Pari opportunità. Ma soprattutto - con la piccola Sole in braccio - la dimostrazione che la prevenzione può salvare la vita e originarne di nuova, anche quando i pronostici non sono dalla tua parte.

Il primo nodulo a 24 anni

Jennifer Cranco è tra le partecipanti al convegno sulla prevenzione e la lotta ai tumori femminili ospitato presso la sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte. Seduta in prima fila, ascolta e annuisce. Oggi è volontaria e attivista dell'associazione Andos, ma soprattutto testimonia in prima persona quanto sia importante prendersi cura di se stessi. "La mia è una storia di nascita e di rinascita: dal 2012, quando avevo 24 anni, sono seguita per aver scoperto un nodulo al seno al seguito dell'allattamento della mia prima figlia. Ho deciso così di farmi controllare e abbiamo scoperto che si poteva rimuovere il nodulo in maniera non troppo invasiva con un ago aspirato".

L'ingresso in Andos

Da quel momento ecco la scelta: "Ho deciso di entrare a far parte di Andos, come volontaria e di dare voce a quello che bisogna fare in termini di prevenzione, anche tra le giovani. Abbiamo deciso di portare avanti tanti temi, compreso il vaccino contro il Papilloma virus".

Poi la scoperta del Papilloma virus

Perché, dopo il nodulo, Jennifer Cranco si è trovata coinvolta in prima persona anche su questo fronte di battaglia: "Ahimè, a causa di alcuni sintomi che manifestavo, i medici che mi seguono mi hanno consigliato di fare un pap test. Test che purtroppo risulta positivo all'HPV (il papilloma virus appunto, ndr) e quindi subisco un intervento perché il risultato era maligno e quindi vengo operata. Da quel momento, ho pensato di non potere avere più gravidanze".

La (doppia) vittoria della vita

E invece, la vita si dimostra più forte. "Da quel momento - a distanza di un anno -non ho avuto una, ma ben due gravidanze. E nel giro di due anni sono nati Lorenzo e poi Sole. E sono anche diventata amministratrice comunale: un modo in più per portare avanti anche questo tipo di istanze".