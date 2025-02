Far west in Barriera: tossici con spranghe spaccano i vetri delle auto [FOTO]

Ha inveito in strada contro un altro uomo, poi con una spranga in mano ha vandalizzato un paio di auto in sosta. Prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Momenti di autentica paura oggi pomeriggio in via Feletto angolo via Montanaro, nel quartiere Barriera di Milano.

Rissa in strada

Verso le 13.15 due tossicodipendenti si sono affrontati in strada. Nella colluttazione hanno avuto la peggio alcune macchine dei residenti, una si è ritrovata con il lunotto posteriore completamente distrutto. Per terra, oltre ai vetri rotti, anche numerose chiazze di sangue.

Sangue e armi

Incredibili le foto scattate da un cittadino: nelle immagini si vede un ragazzo, fuori controllo, che cammina brandendo una spranga di ferro. Sbattendola come una furia contro i veicoli in sosta. Alcuni passanti, impauriti, hanno allertato la polizia che è giunta sul posto con alcune volanti. Seguite da un'ambulanza che ha soccorso uno dei due individui, alterato e ferito.

"Scene, come questa, in pieno giorno rappresentano una vergogna per Barriera - così il capogruppo di Fdi in Circoscrizione 6, Verangela Marino -. Mi chiedo cosa debba ancora succedere prima che si prendano seri provvedimenti per questo quartiere, diventato ormai una vera e propria polveriera".