Tenta una rapina e poi minaccia anche i carabinieri: a Nichelino scattate le manette per un 40enne

Il colpo non gli è riuscito, anzi alla fine ha pure visto scattare le manette e per lui sono iniziati nuovi guai. Un 40enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Nichelino.

Già noto alle forze dell'ordine

L'uomo aveva prima minacciato e poi colpito al volto con un pugno una persona per cercare di derubarla del portafoglio. Proprio in quei concitati momenti, però, nella zona di via Nenni è passata una pattuglia dei militari dell'Arma, che si è subito accorta dell'accaduto.

Arrestato per rapina e resistenza

Invece che calmarsi, alla vista dei carabinieri il malintenzionato ha iniziato ad inveire contro di loro. Risultato: per lui sono scattate le manette per rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.