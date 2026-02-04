Emergenza potature in corso Svizzera: "Gli alberi coprono i lampioni"

Piante che coprono i corpi illuminanti e tratti di strada percepiti come al buio (o quasi). È soprattutto corso Svizzera a concentrare le principali criticità emerse nel confronto tra Comune, Circoscrizione 4 e Iren sul tema dell’illuminazione pubblica e della gestione delle alberate.

Dove serve intervenire

Sulla necessità di agire in tempi rapidi ha insistito il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna. "Le criticità sono evidenti, con rami che offuscano i punti luce - ha precisato Ciravegna -. È opportuno intervenire per tempo, soprattutto all’angolo con via Medici e in corso Umbria, nel tratto da via Fagnano al ponte Ramella". Per la Circoscrizione, la manutenzione del verde è una leva fondamentale per migliorare la sicurezza percepita e reale delle strade.

Dal punto di vista tecnico, Iren ha chiarito come non tutti i corsi presentino lo stesso tipo di impianto. "In corso Montegrappa e corso Lecce sono presenti vecchi impianti con lampade al sodio, a luce gialla, a differenza dei nuovi impianti a led installati in molti altri corsi. L’illuminazione, però, è comunque garantita: si tratta soprattutto di una diversa percezione dei colori".

"Abbassiamo i lampioni"

A sollevare ulteriori criticità - parlando anche per voce dei comitati di zona - ci ha pensato il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, puntando l’attenzione proprio sulla disposizione dei lampioni. "In corso Lecce i pali sono collocati lungo il marciapiede, ma le intersezioni tra viale e controviale sono illuminate dalla banchina centrale. In corso Svizzera, invece, tutti i corpi illuminanti si trovano sulla banchina centrale, rendendoli potenzialmente oscurabili dagli alberi".

Da qui la richiesta di un cambio di passo nella manutenzione: "Sappiamo che le potature vengono effettuate ogni quattro anni, ma per noi dovrebbero essere annuali. In alternativa, si potrebbe pensare di abbassare i bracci dei corpi illuminanti o addirittura spostare i lampioni".

Una soluzione che però, secondo Iren, presenta forti limiti tecnici. "Abbassare i corpi illuminanti significherebbe avvicinare i pali e rifare completamente l’impianto. Tecnologicamente è possibile, ma non è affatto semplice: occorrerebbe riprogettare l’intero sistema di illuminazione".

Dal settore Alberate del Comune di Torino viene confermata la presenza di problemi lungo l’asse di corso Svizzera. "Ci risultano criticità che verranno sistemate", spiegano dagli uffici, lasciando aperta la strada a interventi mirati senza stravolgere l’impianto.