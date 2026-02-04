Centri di incontro più sicuri, installati sei defibrillatori in Circoscrizione 5

Sono stati installati sei defibrillatori all’interno dei centri di incontro del territorio della Circoscrizione 5. Parliamo dei vari Brusa, Stampalia, Montale, Ponderano, Campiglia e Ponderano. Un intervento fortemente voluto dal coordinatore al Bilancio dei centri di incontro, Antonio Cuzzilla, dal presidente Enrico Correnti e dalla Giunta circoscrizionale, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi di aggregazione.

I centri di incontro rappresentano da sempre un presidio fondamentale per la comunità: spazi di socialità, aggregazione e svago, frequentati in prevalenza da persone anziane ma aperti anche alle nuove generazioni. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione ha ritenuto prioritario dotarli di strumenti salvavita come i defibrillatori, capaci di fare la differenza in situazioni di emergenza.

"Garantire ambienti sicuri e adeguatamente attrezzati è una responsabilità verso i cittadini che vivono quotidianamente questi spazi", spiegano Cuzzilla e Correnti. L’installazione dei dispositivi non è solo un intervento tecnico, ma un segnale concreto di attenzione verso il valore sociale dei centri di incontro e il loro ruolo nel tessuto cittadino.