San Salvario, nasce “Spazio Socialità 365”: cinema, musica e cultura in via Petitti

Un nuovo luogo di cultura apre le porte a San Salvario. Negli spazi della Fraternità Maria Consolatrice - Aps, in via Petitti 24, prende il via “Spazio Socialità 365”, un progetto pensato per offrire occasioni di incontro, condivisione e intrattenimento durante tutto l’anno.

Spazio cinema

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 5 febbraio alle 21, con l’avvio di una rassegna di cinema di qualità in programma ogni giovedì sera. Tra i primi titoli proposti figurano Modì – Tre giorni sulle ali della follia, dedicato alla vita di Amedeo Modigliani, C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Il caso Spotlight sullo scandalo della pedofilia nella Chiesa americana e Frida (2002), ritratto cinematografico di Frida Kahlo.

La programmazione prosegue all’interno del cartellone “Art Ensemble – Cultura e socialità”, realizzato con il contributo della Regione Piemonte, assessorato alle Politiche sociali. Ogni domenica pomeriggio, alle 17.30 o alle 18 (a seconda del film), spazio a “Rivediamoli insieme”, una selezione dei grandi film da riscoprire sul grande schermo in compagnia.

Il concerto

Non solo cinema. Domenica 29 marzo alle ore 17.30 è in programma il concerto del coro polifonico Universi Cantores, mentre da sabato 7 febbraio alle ore 17 prende il via il primo ciclo di “Storie Cantate” della Compagnia L’Opera Rinata: un viaggio nell’opera lirica raccontato e cantato, con voci e musicisti dal vivo in sala.

Tra marzo e aprile, il calendario si arricchirà con incontri e proiezioni dedicati al Piemonte di un tempo, alla storia del cinema, all’enogastronomia, ai personaggi illustri e alla Torino industriale, attraverso racconti, immagini e video.

Per la partecipazione alle proiezioni è richiesta la tessera associativa; per film ed eventi è previsto un libero contributo a sostegno delle spese di gestione della sala, con l’obiettivo di consolidare lo spazio come punto stabile di cultura, socialità e aggregazione nel quartiere San Salvario.