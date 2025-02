Vandalizzata e occupata, quale futuro per l'ex bocciofila simbolo del quartiere? [FOTO]

Rifiuti ovunque, segni di effrazione, furti. L’ex bocciofila "Pensionati e amici" di corso Siracusa, un tempo cuore pulsante del quartiere Mirafiori, si trova oggi in uno stato di degrado senza precedenti. Occupata, poi sgomberata dopo un incendio e oggi in attesa delle proposte di rilancio (a quanto si dice, imminenti). Certo dopo quattro anni di abbandono l'impresa non si presenta come tra le più facili: il fabbricato alle spalle di piazza Livio Bianco è diventato un concentrato di problemi e di brutture.

All'interno del rudere

L’interno della struttura racconta una storia di incuria e disagio sociale: tavoli ancora apparecchiati, lattine e bottiglie lasciate da chi ha trascorso del tempo tra i locali che un tempo ospitavano carte e pensionati. E poi l'immondizia, sparsa ovunque, insieme a un letto accantonato in un angolo buio. Completano il quadro macerie e polvere, testimoni di un passato ormai lontano. "Malgrado le pulizie quell’area resta sofferente. E questo è un parziale fallimento del progetto Urban" così i consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, autori di un'interpellanza.

La struttura "blindata"

Nonostante le grate che impediscono l’ingresso ai curiosi, è possibile sbirciare attraverso le finestre e farsi un’idea delle condizioni dei locali interni. Parte della bocciofila è stata blindata a causa delle occupazioni abusive, e chi riesce a entrare, scavalcando qualche ostacolo, non può che esplorare solo le prime due stanze. Qui, i controsoffitti sono stati smontati, e il pavimento è ricoperto da cocci di vetro e polvere. Le scritte sui muri e i cattivi odori dominano l’ambiente, confermando la totale assenza di cura e manutenzione. "Mi chiedo se la vedremo mai ristrutturata" si domanda il capogruppo di Fdi, Domenico Angelino mentre la consigliera di Torino Bellissima, Raffaella De Maria, spinge per "un indirizzo politico ben chiaro. Unica carta per recuperare strutture che da due anni e mezzo versano in pessime condizioni".

Un futuro di recupero