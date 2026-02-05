Un podcast per i colleghi, testi museali per tutti e cosmetici con scarti di frutta: idee giovani per le aziende torinesi

C'è un podcast che si propone di migliorare la comunicazione all'interno di un'azienda, ma pure il progetto per rendere accessibili i testi museali per quegli adolescenti che hanno bisogni comunicativi particolari. Infine, anche l'ipotesi di produrre cosmetici utilizzando gli scarti della frutta. Sono solo alcune delle proposte che si sono candidate al Premio Storie di alternanza e competenze: progetti pensati dai ragazzi delle scuole superiori torinesi e raccolte da Camera di Commercio di Torino, nell'ambito del quadro più ampio di Unioncamere nazionale.



Il concorso, giusto alla sua ottava edizione, ha coinvolto studenti e dalle studentesse degli Istituti secondari di II grado e degli ITS Academy torinesi: quelli che hanno dato vita a esperienze di alternanza, di tirocinio curriculare o apprendistato nell’anno scolastico 2024-2025. In otto edizioni, sono stati 1.250 i ragazzi e le ragazze partecipanti, 78 gli istituti coinvolti, 73 le strutture che hanno ospitato i giovani, quasi 63.000 euro il valore complessivo dei premi e 7 i premiati che hanno avuto riconoscimenti anche a livello nazionale.

Per l'edizione 2025, nella categoria degli istituti tecnici ha vinto l'IIS Avogadro, con il video-racconto “Telcast: il podcast che comunica” realizzato per rispondere ad un’esigenza reale di un’azienda: un deficit in comunicazione interna ridotto grazie alla creazione di un podcast a disposizione dei dipendenti. Tra gli istituti professionali ha invece vinto l'IIS Bosso Monti con il video– racconto “CAA: due esperienze vincenti di inclusione con Fondazione Paideia e il Museo Civico di Palazzo Madama”. In quest'occasione sono state realizzate tavole con disegni e simboli per rendere il libro “Le fatiche di Ercole” e i testi museali accessibili ad adolescenti con bisogni comunicativi complessi attraverso la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Il Liceo scientifico statale Maria Curie ha invece dominato la categoria dei licei arrivando su tutti e tre i gradini del podio. Il progetto vincitore è quello ribattezzato “YOUTH – Young UNESCO Turism Heritage”, che punta sull’arte come ponte tra le materie scientifiche e quelle umanistiche.

In questa edizione i premi sono stati aumentati: per i primi classificati 2.000 euro in buoni acquisto per la scuola, ai secondi 1.500 euro e ai terzi 1.000 euro.