Giorno del Ricordo, martedì la fiaccolata per i Martiri delle Foibe

Si svolgerà martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, l’annuale fiaccolata dedicata ai Martiri delle Foibe e agli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L’iniziativa, organizzata dal Comitato 10 Febbraio, è in programma alle 21 con partenza da corso Cincinnato, angolo via Pirano.

La manifestazione si terrà con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Circoscrizione 5. Confermata anche per quest’anno la partecipazione dell’associazione Nazionale Volontari di Guerra, dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia e dell’Associazione Ardea.

"Si tratta di un appuntamento ormai consolidato – spiega Matteo Rossino, responsabile provinciale del Comitato 10 Febbraio -, che da anni ci vede impegnati nel ricordare quanto accaduto agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e nel promuovere una piena consapevolezza storica delle violenze subite".

Secondo gli organizzatori, negli anni la manifestazione ha registrato una partecipazione crescente, con aspettative ancora più alte per l’edizione di quest’anno. "L’interesse e le collaborazioni aumentano di anno in anno - prosegue Rossino -, e ci aspettiamo una presenza ancora più numerosa. Rivolgiamo quindi un appello alla cittadinanza affinché partecipi e contribuisca a far conoscere una pagina di storia troppo a lungo ignorata, taciuta o travisata".

Il Comitato richiama inoltre episodi recenti legati a vandalismi e contestazioni. "Quanto avvenuto a Basovizza e i ripetuti attacchi a monumenti e lapidi in diverse città italiane - si legge nella nota -, dimostrano come il percorso di riconoscimento di questi eventi non sia ancora concluso".

"Essere presenti il 10 febbraio - conclude Rossino - significa prendere posizione e dare una risposta chiara a chi continua a negare o ridimensionare quanto accaduto, rendendo onore alle migliaia di italiani infoibati o costretti a lasciare le proprie terre per la sola colpa di essere Italiani".