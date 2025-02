Al Baretti un Romeo&Giulietta fuori dagli schemi portato in scena da ragazze e ragazzi diversamente abili

Al cinema o a teatro, la storia di "Romeo e Giulietta" si è davvero vista in tutte le salse. Eppure stasera e domani al Baretti c'è l'opportunità di godersi quest'opera in una versione davvero originale e unica.

Questa rilettura poetica, totalmente fuori dagli schemi, riporta la più classica delle tragedie d'amore shakespeariane in una versione onirica. Ma a dare quel tocco di originalità è un altro particolare: il cast è infatti composto anche da ragazze e ragazzi diversamente abili, per un racconto di inclusione che intreccia arte, vita e sogni. La storia di Giulietta e Romeo diventa insomma il pretesto per esplorare i desideri più intimi, raccontati con gioia, autoironia e coraggio.

"Stralunati – L’insolita storia di Giulietta e Romeo", questo il titolo dello spettacolo, è firmato da Teatrialchemici / Dadadàun, con il sostegno del MIC - Direzione Generale Spettacolo.